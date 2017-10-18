Орешкин: предприятия Приднестровья могут скооперироваться в ЕврАзЭс

Это мнение российский министр высказал, выступая на Всемирном Молодежном фестивале в Сочи.
Отвечая на вопрос представителя Приднестровья о возможности кооперации предприятий Левобережья с российскими партнерами, Максим Орешкин отметил, что такое сотрудничество возможно в рамках Евразийского экономического союза.
Он подчеркнул, что такая возможность откроется перед приднестровскими предприятиями в случае добровольного воссоединения Молдовы и Приднестровья, которые бы уже совместно могли бы войти в ЕврАзЭС.
В таком случае, считает российский министр, эти предприятия могли бы открыть для себя широкие возможности для сотрудничества с партнерами из стран-участниц ЕврАзЭС, что позволило бы создавать конкурентоспособную и востребованную продукцию на внутреннем и глобальном рынках.
Ранее президент республики Игорь Додон предложил решить приднестровский конфликт путем федерализации Молдовы. Он также выступил с инициативой о подписании рамочного меморандума о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом и попросил, чтобы республика стала наблюдателем в Евразийской экономической комиссии в ЕврАзЭС.