Орешкин: предприятия Приднестровья могут скооперироваться в ЕврАзЭс

Министр экономики России Максим Орешкин считает, что предприятия Приднестровья могут наладить сотрудничество с компаниями стран ЕврАзЭС в случае реинтеграции Молдовы

Это мнение российский министр высказал, выступая на Всемирном Молодежном фестивале в Сочи.

Отвечая на вопрос представителя Приднестровья о возможности кооперации предприятий Левобережья с российскими партнерами, Максим Орешкин отметил, что такое сотрудничество возможно в рамках Евразийского экономического союза.

© Sputnik/ Максим Блинов Орешкин: ЕврАзЭс ждет предприятия Молдовы и Приднестровья

Он подчеркнул, что такая возможность откроется перед приднестровскими предприятиями в случае добровольного воссоединения Молдовы и Приднестровья, которые бы уже совместно могли бы войти в ЕврАзЭС.

В таком случае, считает российский министр, эти предприятия могли бы открыть для себя широкие возможности для сотрудничества с партнерами из стран-участниц ЕврАзЭС, что позволило бы создавать конкурентоспособную и востребованную продукцию на внутреннем и глобальном рынках.

Ранее президент республики Игорь Додон предложил решить приднестровский конфликт путем федерализации Молдовы. Он также выступил с инициативой о подписании рамочного меморандума о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом и попросил, чтобы республика стала наблюдателем в Евразийской экономической комиссии в ЕврАзЭС.