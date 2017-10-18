Анпилогов: прямой военный конфликт между США и КНДР маловероятен

Несмотря на жесткость заявлений, которые звучат как со стороны официального Пхеньяна, так и Вашингтона, все же вероятность военного конфликта между США и КНДР довольно мала, считает Алексей Анпилогов. По его мнению, раньше были ситуации, когда страны гораздо ближе стояли к ядерному конфликту. В частности, во время Корейской войны, когда существовал план сбросить семь ядерных бомб на Северную Корею.
Собеседник радио Sputnik считает, что в риторике нынешних лидеров США и КНДР нет ничего нового, кроме того, что они "личности сами по себе более колоритные". По мнению эксперта, Дональд Трамп, у которого выбили все его внутриполитические начинания, пытается себя проявить на внешнеполитической арене, что он и делает в присущей ему "артистичной манере".
Поэтому, резюмирует Анпилогов, до тех пор, пока стороны не начали военные приготовления, которые трудно будет скрыть, угроза конфликта остается небольшой.