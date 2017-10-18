Анпилогов: прямой военный конфликт между США и КНДР маловероятен

Возможность прямого военного конфликта между США и Северной Кореей мала, несмотря на не прекращающийся обмен угрозами между Вашингтоном и Пхеньяном, заявил в эфире радио Sputnik президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

© Sputnik/ Александр Натрускин Ульянов: США не удастся силой решить проблему КНДР

Ранее заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рен, выступая на заседании комитета Генассамблеи ООН по разоружению, заявил, что ситуация на Корейском полуострове "достигла критической точки и ядерная война может начаться в любой момент". Он также заявил, что КНДР "прошла финальный рубеж в формировании ядерных сил страны" и теперь обладает "различными способами доставки атомной бомбы, водородной бомбы и межконтинентальных баллистических ракет". Ким Ин Рен добавил, что если США осмелятся вторгнуться в КНДР "хотя бы на дюйм", то не избегут "жестокого наказания".

Несмотря на жесткость заявлений, которые звучат как со стороны официального Пхеньяна, так и Вашингтона, все же вероятность военного конфликта между США и КНДР довольно мала, считает Алексей Анпилогов. По его мнению, раньше были ситуации, когда страны гораздо ближе стояли к ядерному конфликту. В частности, во время Корейской войны, когда существовал план сбросить семь ядерных бомб на Северную Корею.

Собеседник радио Sputnik считает, что в риторике нынешних лидеров США и КНДР нет ничего нового, кроме того, что они "личности сами по себе более колоритные". По мнению эксперта, Дональд Трамп, у которого выбили все его внутриполитические начинания, пытается себя проявить на внешнеполитической арене, что он и делает в присущей ему "артистичной манере".

Поэтому, резюмирует Анпилогов, до тех пор, пока стороны не начали военные приготовления, которые трудно будет скрыть, угроза конфликта остается небольшой.