Чуря: у Додона пока мало шансов установить президентскую республику

Несмотря на решение КС, который запретил проведение консультативного референдума по расширению полномочий президента страны, Игорь Додон не отказался от этой инициативы. На своей странице в Facebook политик объявил о начале с 16 октября национальной кампании по сбору подписей в поддержку перехода к президентской форме правления.

"Мы, в свою очередь, проведем этот референдум в каждом населенном пункте страны, на каждой улице, в каждом дворе и каждом доме", — написал Додон.

Есть ли шансы у президента Додона стать сильнее, почему, несмотря на запрет КС, он не отказывается от идеи проведения референдума по расширению своих полномочий, и когда реально Молдова может стать президентской республикой, своим мнение по этим вопросам поделился в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.