Афанас: резолюция ООН по РМ будет носить рекомендательный характер

Эксперт в области международных отношений Николай Афанас спрогнозировал результаты слушаний в ООН по вопросу о выводе российских войск из Приднестровья

Сегодня, 19 октября, в ООН должны состояться слушания по вопросу о выводе Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из Приднестровья.

Глава молдавского правительства Павел Филип предложил обсудить этот вопрос еще на 72 сессии Генассамблеи ООН, которая состоялась в сентябре. Он выразил надежду на то, что это "станет важным и необходимым упражнением превентивной дипломатии в отношении страны и региона, где поддержание мира и безопасность подрываются отсутствием диалога, основанного на взаимном уважении и соблюдении фундаментальных принципов международного права".

В итоге на основании договоренности между заинтересованными делегациями было принято решение отложить рассмотрение этого пункта до следующей встречи, которая пройдет в октябре.

Почему власти Молдовы поднимают тему вывода иностранных войск из Приднестровья в период обострения отношений между Россией и Западом, и поможет ли трибуна ООН в решении этой проблемы, на эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил заведующий кафедрой международных отношений Института международных отношений Николай Афанас.