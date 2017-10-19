Симоньян: молодежь должна заняться эволюцией СМИ в своих странах

Главный редактор международного информационного агентства и радио Sputnik Маргарита Симоньян рассказала в эфире о том, как представителям СМИ из разных стран мира сделать медиа-среду в своих государствах более открытой

Международный фестиваль молодежи и студентов в Сочи ознаменовался тем, что молодые люди из десятков стран мира выстраивают эффективную межличностную коммуникацию, стараются определиться с тем, как построить лучшее будущее для своих государств. Ведь, не исключено, что многие из них через некоторое время могут войти в политические элиты своих стран.

Между тем, согласно оценкам экспертов в области СМИ, во многих государствах журналисты до сих пор работают в условиях тотальной несвободы.

Какова вероятность того, что молодежь, присутствующая на фестивале в Сочи, сможет что-то изменить в ситуации с большей гласностью и открытостью масс-медиа в своих странах?

Ответ на этот вопрос дала главный редактор международного информационного агентства и радио Sputnik Маргарита Симоньян.