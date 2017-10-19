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Павел Мидриган
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Мидриган: КС превысил свои полномочия и сделал подарок Лянкэ

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Юрист Павел Мидриган в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал нашумевшее решение магистратов, согласно которому министра обороны республики может назначить спикер парламента либо глава кабмина

Отклонение президентом предложенной премьер-министром кандидатуры министра обороны является преднамеренным препятствием на пути реализации законного процесса и нарушением Конституции.
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Такой вердикт вынес Конституционный суд, высказавшийся 17 октября по поводу обращения премьер-министра Павла Филиппа о назначении на должность министра обороны Еуджена Стурза, чья кандидатура была неоднократно отклонена Игорем Додоном.

Суд установил, что, отказавшись выполнить свою конституционную обязанность, глава государства серьезно нарушил положения Конституции, что может послужить основанием для его отстранения.

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В свою очередь, президент Игорь Додон в рамках брифинга назвал такое решение Конституционного суда "узурпацией власти" и отметил, что принявшие подобную резолюцию должны отвечать в соответствии с уголовным кодексом.

На фоне нарастающего противостояния с парламентом и правительством, глава государства также не исключил, что в решающий момент не откажется от того, чтобы призвать на массовый протест своих сторонников.

Мы решили выяснить: превзошел ли Конституционный суд через такое решение свои полномочия?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал юрист, адвокат Павел Мидриган. 

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Теги:
Канду, президент Додон, Павел Филип, министр обороны, решение, Конституционный суд, парламент, правительство, Конституционный суд, Павел Мидриган, Молдова, Кишинев



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