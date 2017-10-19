Жириновский: надо обеспечить молодежи право учиться на родном языке

Жириновский прокомментировал выдвижение Собчак в президенты>>>
В рамках пленарного заседания, прошедшего в четверг, 19 октября, депутат-социалист Влад Бэтрынча подчеркнул, что новый украинский закон, предусматривающий обучение в соседней Украине исключительно на государственном языке, уже вызвал жесткую реакцию властей Венгрии и Румынии.
Свой комментарий корреспонденту Sputnik Молдова по нашумевшему украинскому закону дал депутат Государственной Думы России, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.