Жириновский: надо обеспечить молодежи право учиться на родном языке

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский специально для Sputnik Молдова прокомментировал новый украинский Закон об образовании, предусматривающий обучение в соседней стране исключительно на госязыке

Парламент Молдовы подготовит декларацию, в которой выразит отношение к принятому на Украине Закону об образовании.

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В рамках пленарного заседания, прошедшего в четверг, 19 октября, депутат-социалист Влад Бэтрынча подчеркнул, что новый украинский закон, предусматривающий обучение в соседней Украине исключительно на государственном языке, уже вызвал жесткую реакцию властей Венгрии и Румынии.

Свой комментарий корреспонденту Sputnik Молдова по нашумевшему украинскому закону дал депутат Государственной Думы России, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.