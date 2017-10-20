Гилецки: президент будет отвечать уголовно за игнорирование решений КС

Депутат парламента Валериу Гилецки в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал об обсуждаемой в парламенте законодательной инициативе, которая предусматривает введение уголовного наказания в отношении высокопоставленных лиц, не исполнивших решения Конституционного суда

Депутаты от группы Европейской народной партии предлагают дополнить 320 статью УК РМ "Неисполнение решения судебной инстанцией" таким образом, чтобы она предусматривала наказание и в случае игнорирования решений Конституционного суда.

Если документ будет принят, высокопоставленные чиновники, в том числе президент, в случае умышленного неисполнения решений КС, будут наказываться штрафом в размере от 650 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением во всех случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

Комментируя эту инициативу, председатель парламентской группы Европейской народной партии Валериу Гилецки признал, что она связана с последним решением Конституционного суда республики, в котором сказано, что отклонение президентом предложенной премьер-министром кандидатуры министра обороны является преднамеренным препятствием на пути реализации законного процесса и нарушением Конституции.

По его словам, законопроект уже прошел через обсуждение в нескольких профильных комиссиях и будет включен в повестку дня осенне-зимней сессии парламента.

Каким образом главу государства могут привлечь к уголовной ответственности автор инициативы рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.