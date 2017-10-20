Степанюк: закон "Об образовании" ущемляет права 300 тысяч молдаван

Эксперт в области международных отношений Виктор Степанюк считает, что власти Молдовы давно должны были высказаться относительно закона "Об образовании", принятого Верховной радой Украины, который дискриминирует права национальных меньшинств в соседней стране

Ранее украинский парламент принял законопроект "Об образовании", положения которого в части изучения на Украине языков национальных меньшинств возмутили сразу несколько европейских стран.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI В парламенте Молдовы осудили украинский закон об образовании

Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс может строиться только на государственном языке, а языки нацменьшинств будут изучаться только до пятого класса, но уже с 2020 года этой нормы не будет, и образование на Украине станет целиком украиноязычным.

На заседании в четверг, 19 октября, депутаты молдавского парламента подвергли критике закон, принятый украинскими коллегами, единогласно решив подготовить декларацию, в которой будет выражено официальное отношение к принятому на Украине дискриминационному документу.

По мнению бывшего вице-премьера молдавского правительства, декана факультета международных отношений Института международных отношений Молдовы Виктора Степанюка, власти республики давно должны были высказать свою позицию, учитывая, что на Украине проживает не менее 300 тысяч этнических молдаван.

О том, как решается вопрос изучения государственного языка за счет дискриминации национальных меньшинств, и о необходимости пересмотра скандального закона, принятого украинской Радой, Виктор Степанюк рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.