Лебединский: закон группы Лянкэ позволит пересажать весь парламент

Так советник Президента Молдовы Максим Лебединский прокомментировал поправки, которые, по предложению парламентской группы Европейской народной партии, могут быть внесены в Уголовный кодекс республики.

Если документ будет принят, высокопоставленные чиновники, в том числе президент, в случае умышленного неисполнения решений КС, будут наказываться штрафом в размере от 650 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением во всех случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Гилецки: президент будет отвечать уголовно за игнорирование решений КС

Комментируя эту инициативу, председатель парламентской группы Европейской народной партии Валериу Гилецки признал, что она связана с последним решением Конституционного суда республики, в котором сказано, что отклонение президентом предложенной премьер-министром кандидатуры министра обороны является преднамеренным препятствием на пути реализации законного процесса и нарушением Конституции.

По мнению советника главы государства Максима Лебединского, под новые положения Уголовного кодекса может попасть не только президент страны, но и депутаты парламента. Он напомнил о многочисленных запросах от Конституционного суда в адрес парламента, в которых указывается на необходимость изменения десятков законов, что однако выполнено не было.

Лебединский считает, что инициатива носит популистский характер. Однако главная ее цель, считает советник, заключается в еще большем подчинении института президентства.