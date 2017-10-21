Дудник: бродячих собак в Кишиневе убивают током и душат в мешках

Зоозащитник Валентина Дудник рассказала в эфире студии Sputnik Молдова о том, почему в городе, претендующем на звание "европейской столицы", бродячих животных уничтожают изуверскими методами

"Уж мы их душили-душили, душили-душили", — эта знаменитая фраза начальника городского отдела очистки Полиграфа Шарикова из булгаковского "Собачьего сердца" как никогда актуальна сегодня в Кишиневе.

Представители общественных организаций утверждают: бродячие животные, братья наши меньшие, сегодня в городе, декларирующем европейские ценности, подвергаются настоящим изуверским издевательствам.

Общественники заявляют: на территории кишиневского некрополя для животных, живых собак убивают высоковольтным током, травят человеческими препаратами для лечения туберкулеза, в результате чего они умирают в длительных конвульсиях, забивают палкой по голове, душат в полиэтиленовых мешках.

Мы решили выяснить у очевидцев издевательств над животными: почему в 21 веке по отношению к живым существам применяются такие изуверские методы?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала председатель общественной организации по защите бродячих животных "ALGA" Валентина Дудник.