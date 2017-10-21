Ираида Ботт: ожидаем сенсации в поисках Янтарной комнаты

Замдиректора Государственного музея-заповедника "Царское село" Ираида Ботт в эфире радио Sputnik прокомментировала сообщения о возможном обнаружении Янтарной комнаты, которая была вывезена из Царскосельского дворца в Кенигсберг, а при отступлении вермахта весной 1945-го бесследно исчезла

Ранее трое немецких исследователей заявили, что Янтарная комната может быть спрятана в одной из пещер Рудных гор на юге Саксонии, неподалеку от Дрездена. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на The Daily Mail.

Поиски в этом месте 73-летний Леонард Блуме, 67-летний Гюнтер Экардт и 71-летний Петер Лор начали после того, как с ними связался "надежный источник", сообщивший, что легендарная комната находится там. Лор с помощью радара просканировал почву в пещере Принца и обнаружил полости, похожие на бункер.

Сейчас ученые ищут средства на продолжение исследований.

© Sputnik/ Игорь Зарембо Янтарное искусство: от Ван Гога до Святого Николая 10

Как отметила заместитель директора по научной и просветительской работе Государственного музея-заповедника "Царское Cело" Ираида Ботт, искусствоведы верят в то, что Янтарная комната не сгорела, и тому существуют косвенные свидетельства.

В эфире радио Sputnik она высказала предположение, что Янтарную комнату могли разделить, отделив часть, созданную немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, после чего подаренную Петру I, от той части, которая была доделана русскими мастерами в середине XVIII века. Эта часть, по словам Ираиды Ботт, представляла для немцев наименьшую ценность, поэтому была отдельно упакована.

Поэтому, считает эксперт, научное сообщество не теряет надежды и ожидает сенсации, несмотря на то, что новости об обнаружении знаменитого шедевра появляются с завидной периодичностью.

В 1941 году немецкие войска похитили комнату из Царскосельского дворца и вывезли ее в Кенигсберг. Янтарные панно разместили в королевском замке в столице Восточной Пруссии. При отступлении вермахта весной 1945-го комната пропала. Среди возможных мест хранения утерянного сокровища называют Калининградскую область, Германию, Польшу и Чехию.