Комендант: шансы родить больного ребенка увеличиваются уже после 30 лет

Доцент кафедры акушерства и гинекологии Медицинского университета им. Тестемициану Родика Комендант рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о причинах потери беременности на ранних сроках и рисках, связанных с поздними родами

По словам эксперта, в организме женщины существует система распознавания потенциальных дефектов эмбриона. Именно с работой этой "защитной системы" связаны нередкие случаи потери плода на 5-6 неделе беременности. Как говорит врач, это означает, что организм мог распознать пороки развития эмбриона и отторгнуть его.

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С возрастом активность этой системы падает, отметила Родика Комендант, а вместе с этим растет риск рождения детей с различными генетическими отклонениями, в том числе болезнью Дауна.

Поздняя беременность стала трендом нашего времени. Люди стремятся завести ребенка как можно позже, когда решены карьерные и жилищные вопросы. Поэтому, консультация генетика требуется все большему числу женщин. Кстати, риск развития генетических отклонений у ребенка связан с возрастом не только женщины, но и ее партнера.