Никулин: настоящий клоун может все

137 лет назад, 20 октября 1880 года Московский цирк на Цветном бульваре принял первых зрителей

В честь дня рождения цирка в эфире радио Sputnik генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин вспоминал яркие моменты манежа и рассказал о роли клоуна в цирковых представлениях.

Клоун является единственной цирковой специальностью, которой нельзя обучить, здесь должен быть талант, говорит собеседник.

В этой связи Максим Никулин вспомнил слова своего легендарного отца, который говорил, что цирк — это такая штука, которая должна удивлять, радовать и немного пугать. Когда это все соблюдено в нужной пропорции, считал Юрий Никулин, тогда получается настоящее искусство.

Как клоун влияет на ход спектакля, а также о том, как 50 советских цирковых артистов стали героями газеты "Washington Post" в период Холодной войны, об этом Максим Никулин рассказал в эфире радио Sputnik.