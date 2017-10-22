Сайков: безвредная доза алкоголя существует

"Врачи рекомендуют в разделе "Для дома, для семьи", — эта известная фраза, сказанная Семеном Семеновичем Горбунковым в фильме Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука", стала поистине крылатой и ушла в народ.
Споры о том, что есть условно безвредная доза алкоголя для человека, ведутся достаточно давно. Кто-то говорит, что нет единой нормы для мужчин и женщин. Кто-то обращает внимание на то, что каждый человеческий организм индивидуален, и поэтому сложно говорить об одинаковом для всех количестве алкоголя, безвредном для организма.
О том, сколько можно выпить без вреда для здоровья в эфире радио Sputnik Беларусь рассказал врач-психотерапевт, нарколог Дмитрий Сайков.