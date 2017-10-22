Бондарчук: настоящее кино делают великие личности

Известный российский актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук рассказал корреспонденту Sputnik о том, как сочетать искусство и современные компьютерные технологии, не забывая при этом о кассовых сборах

"Война и мир", "А зори здесь тихие", "Летят журавли", "Баллада о солдате", "Щит и меч", "Москва слезам не верит" — список советских фильмов, собравших десятки самых престижных мировых наград, среди которых "Золотая пальмовая ветвь" и "Оскар", и сделавших рекордные кассовые сборы, можно перечислять бесконечно.

Зрители в СССР могли различать и наслаждаться хорошим кино, а не довольствоваться лишь преисполненными штампами и догматизированными картинами производственных драм, снятых по разнарядке сверху.

Сегодня, в XXI веке, немаловажную роль в кино играет бюджет фильма и его продюссирование.

Однако, что же главнее в современном кино: суровый язык денежных знаков и продюсер, либо талант режиссера?

Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik дал прославленный российский режиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук.