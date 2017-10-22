Островский: китайцы стремятся к мировому лидерству и строят социализм

Китайская Народная Республика продолжит прилагать активные усилия для обеспечения глобального развития и сохранения мирового порядка. С таким заявлением в рамках XIX съезда Коммунистической партии Китая, прошедшего на минувшей неделе, выступил ее генеральный секретарь Си Цзиньпин.

О том, как дальше будет на практике реализовываться "китайская мечта", и какую роль сыграет проект "Шелковый путь" в глобальной экономике, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, заместитель директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Андрей Островский.