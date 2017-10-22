Гаспарян: Польша сделала постыдный шаг

В Польше вступили в силу поправки в прошлогодний закон "О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя", принятые летом 2017 года. Согласно закону, запрещено называть улицы, школы, больницы в честь героев или событий, способных создать положительный имидж коммунизму и другим тоталитарным режимам. Также в течение года должны быть убраны памятники, мемориальные доски, насыпи, обелиски, колонны, барельефы, бюсты, памятные камни того времени.

Историк, писатель, общественный деятель, политический эксперт Армен Гаспарян прокомментировал для радио Sputnik Беларусь вступление в силу этих поправок.

"Шаг постыдный и шаг, которому никогда не будет прощения. Когда вы начинаете воевать с мертвыми, это больше всего говорит о ваших собственных морально-этических качествах, и тех нормах, которые приняты у вас в обществе. Мой дед получил тяжелейшее ранение при освобождении Польши. Фактически, собираются сносить памятники однополчанам моего деда, которые в той земле нашли себе вечное пристанище", — сказал Гаспарян.

В боях за освобождение Польши погибло более 600 тысяч советских солдат. Гапарян отметил, что весьма слабым оправданием является пометка в законе о том, что сноса могут избежать мемориалы на кладбищах, удаленных от всеобщего обозрения, демонстрирующихся в научных и образовательных целях, а также сооружения, внесенные в список памятников архитектуры.