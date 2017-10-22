Гаспарян: Польша сделала постыдный шаг

Историк, писатель, общественный деятель, политический эксперт Армен Гаспарян прокомментировал для радио Sputnik Беларусь вступление в силу этих поправок.
"Шаг постыдный и шаг, которому никогда не будет прощения. Когда вы начинаете воевать с мертвыми, это больше всего говорит о ваших собственных морально-этических качествах, и тех нормах, которые приняты у вас в обществе. Мой дед получил тяжелейшее ранение при освобождении Польши. Фактически, собираются сносить памятники однополчанам моего деда, которые в той земле нашли себе вечное пристанище", — сказал Гаспарян.
В боях за освобождение Польши погибло более 600 тысяч советских солдат. Гапарян отметил, что весьма слабым оправданием является пометка в законе о том, что сноса могут избежать мемориалы на кладбищах, удаленных от всеобщего обозрения, демонстрирующихся в научных и образовательных целях, а также сооружения, внесенные в список памятников архитектуры.