Рар: власти Молдовы перепуганы и находятся в истерике

В экспертном сообществе продолжают не утихать страсти вокруг инициативы Демпартии о внесении пункта об евроинтеграции, как стратегического внешнеполитического направления Молдовы в текст Конституции республики.
Некоторые аналитики не без доли иронии говорят, что эта инициатива сродни положению Основного закона СССР в его "брежневской редакции" от 1977 года, где было записано, что "Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза". Другие считают, что данное нововведение молдавских демократов пришлось ко времени и, как никогда, актуально.
С какой целью правящая коалиция так настоятельно стремится изменить Конституцию Молдовы и внести в ее текст положения об евроинтеграции?
Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог-международник из Берлина Александр Рар.