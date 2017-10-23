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Александр Рар
© Sputnik/ Михаил Воскресенский

Рар: власти Молдовы перепуганы и находятся в истерике

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Политолог-международник Александр Рар в эфире студии Sputnik Молдова рассказал, зачем правящая коалиция настаивает на включении в Конституцию республики положения об евроинтеграции

В экспертном сообществе продолжают не утихать страсти вокруг инициативы Демпартии о внесении пункта об евроинтеграции, как стратегического внешнеполитического направления Молдовы в текст Конституции республики.

Флаг ЕС
© Flickr/ Giampaolo Squarcina
Евроинтеграция Молдовы - какова реальная выгода для страны

Некоторые аналитики не без доли иронии говорят, что эта инициатива сродни положению Основного закона СССР в его "брежневской редакции" от 1977 года, где было записано, что "Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза". Другие считают, что данное нововведение молдавских демократов пришлось ко времени и, как никогда, актуально.

С какой целью правящая коалиция так настоятельно стремится изменить Конституцию Молдовы и внести в ее текст положения об евроинтеграции?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог-международник из Берлина Александр Рар.

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