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Влад Нани
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Нани: доллар держится на спекуляциях и аферах, поэтому и падает

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Эксперт в области экономики Влад Нани в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал свое мнение о причинах падения курса доллара по отношению к другим валютам мира

Согласно данным Национального банка Молдовы, в этом году курс доллара упал более, чем на 2,5 лея.

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© Photo: Youtube.com / L!VE NEWS
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Если 1 января 2017 года Национальный банк Молдовы установил курс доллара на отметке в 20 леев, то сейчас этот показатель снизился до 17 леев 39 банов.

По мнению экономистов, доллар падает по отношению ко многим валютам мира, потому что утерял привязку к реальному сектору американской экономики и золотому запасу страны, как это было изначально.

Почему некогда надежный "американец" так ослаб по сравнению с другими валютами мира?

Ответ на этот вопрос корреспонденту студии Sputnik Молдова в эфире дал эксперт в области экономики Влад Нани. 

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Теги:
курс валют в Молдове, доллар США, глобальная экономика, падение, финансы, доллар, экономика, Национальный банк Молдовы, Влад Нани, Вашингтон, США, Молдова, Кишинев



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