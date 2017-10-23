Нани: доллар держится на спекуляциях и аферах, поэтому и падает

Эксперт в области экономики Влад Нани в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал свое мнение о причинах падения курса доллара по отношению к другим валютам мира

Согласно данным Национального банка Молдовы, в этом году курс доллара упал более, чем на 2,5 лея.

Если 1 января 2017 года Национальный банк Молдовы установил курс доллара на отметке в 20 леев, то сейчас этот показатель снизился до 17 леев 39 банов.

По мнению экономистов, доллар падает по отношению ко многим валютам мира, потому что утерял привязку к реальному сектору американской экономики и золотому запасу страны, как это было изначально.

Почему некогда надежный "американец" так ослаб по сравнению с другими валютами мира?

Ответ на этот вопрос корреспонденту студии Sputnik Молдова в эфире дал эксперт в области экономики Влад Нани.