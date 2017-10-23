Степанюк: ставя приднестровский вопрос "ребром", власть сильно ошибается

Неоднократно президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что после очередных парламентских выборов 2018 года удастся сделать конкретные политические шаги в урегулировании приднестровского конфликта.

Однако, по оценкам политологов, и на сегодняшний день нельзя сказать, что отношения двух берегов Днестра находятся в полностью замороженном состоянии. Глава молдавского государства и лидер непризнанной республики Вадим Красносельский встречались неоднократно, и сторонам удалось прийти к определенной доле консенсуса, в том числе и по вопросу действия автомобильных номеров приднестровского образца, и по другим направлениям.

Однако в сентябре правительство Молдовы вынесло на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о выводе контингента российских военнослужащих с территории приднестровского региона.

Вопрос будет рассматриваться в ближайшее время, но корреспондент студии Sputnik Молдова решил уже сейчас поинтересоваться у эксперта: а так ли ко времени так однозначно ставить вопрос на всемирное обсуждение? И не усугубит ли такой вопрос "ребром" отношения Кишинева и Тирасполя?

Ответ в прямом эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политолог, бывший вице-премьер Виктор Степанюк.