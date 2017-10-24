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Виктор Мокану
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Мокану: в молдавских селах люди голодают

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Социолог Виктор Мокану в эфире студии Sputnik Молдова рассказал, почему по уровню покупательской способности граждан республика сравнялась со Сьерра-Леоне, Чадом и Бурунди

В начале 90-х годов прошлого столетия, после обретения независимости у очень многих граждан республики были надежду на то, что вот, наконец-то они заживут лучше, чем во времена Советской Молдавии. А пьянящий воздух свободы и независимости дополнял картину и придавал уверенность в завтрашнем дне. 

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Люди ожидали, что реформы, проводимые в новой стране, шоковая терапия после десятилетий плановой экономики принесут свои скорые плоды.

Однако, все произошло, как в известном высказывании Виктора Черномырдина: "хотели, как лучше, получилось — как всегда". По оценкам специалистов в области сельского хозяйства, печально известная реформа "Пэмынт" уничтожила аграрную отрасль страны, боновая приватизация привела к тотальной дезиндустриализации.

В наши дни, согласно данным одного из соцопросов, по покупательской способности населения Молдова попала в ряд слабо развитых страны Африки, таких, как Бурунди и Сьерра-Леоне.

Почему по уровню покупательской способности большей части населения наша, некогда "цветущая Молдавия", сравнялась с бедными странами Африки?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

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Теги:
дезиндустриализация, реформа "Пэмынт", села, приватизация, реформы, голод, Молдова, евроинтеграция, Ассоциация социологов и демографов РМ, Виктор Мокану, Молдова, Кишинев



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