Назария: Нэстасе и Санду объединяются для будущего торга за власть

Политолог Сергей Назария в эфире радиостудии Sputnik Молдова прокомментировал решение лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду и главы формирования "Платформа Достоинство и правда" Андрея Нэстасе выступить в едином блоке на парламентских выборах 2018 года.

По словам лидеров оппозиционных партий, решивших участвовать в выборах единым фронтом, объединение необходимо, поскольку правый политический фланг раздроблен.

Собеседник радиостудии Sputnik Молдова председатель Ассоциации историков и политологов Молдовы Сергей Назария думает, что причина кроется в ином. По его мнению, правые объединяются, чтобы создать условия наибольшего благоприятствования в будущих переговорах по формированию коалиции.

В случае же сепаратного участия в выборах у них были бы минимальные шансы для прохождения в парламент, что является, по словам Назарии, "наихудшим вариантом для их западных покровителей".

Ранее лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк заявил, что ДПМ готова сформировать политический альянс после парламентских выборов, запланированных на 2018 год, только с партиями правого толка.