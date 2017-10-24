Чуря: мы должны забыть о КС, как чисто юридическом институте

Конституционные суды во многих странах превратились из исключительно юридических институтов в политико-правовые, считает политолог Корнелиу Чуря

Комментируя в эфире радиостудии Sputnik Молдова недовольство оппозиции, обвинившей КС в предвзятости и "узурпации власти", политолог отметил, что Конституционные суды "из юридических соображений" зачастую выносят решения, имеющие политическую окраску.

В этой связи собеседник считает, что общество уже не может воспринимать Конституционный суд как орган верховенства права. Все чаще конституционные суды во многих странах прибегают к политике, теряя возможность независимо трактовать законы.

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Во вторник, 24 октября, спикер парламента Андриан Канду, вопреки мнению президента Игоря Додона, подписал указ о назначении Евгения Стурзы на пост главы оборонного ведомства. Это стало возможным в результате решений КС от 17 и 19 октября.

Таким образом, Конституционный суд постановил, что отказ президента исполнять свои конституционные обязанности ставит его в ситуацию временной невозможности исполнения своих служебных полномочий.

19 октября КС обозначил условия, которые определяют необходимость временного исполнения президентских обязанностей в Республике Молдова и постановил, что издать указ о назначении министра обороны может либо председатель парламента, либо премьер-министр.