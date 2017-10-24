Тарасов: обнаружение у ИГ* оружия НАТО не удивляет

Ранее агентство РИА Новости , ссылаясь на заявление генерала сирийской армии Хасана Сухейла, сообщило о захвате крупнейшего арсенала боевиков в городе Меядин.

Меядин был логистическим центром с хорошо организованной системой складов и мастерских. После его освобождения сирийские военные захватили стрелковое и противотанковое оружие, артиллерийские установки и снаряды, самодельные мины, а также танки и бронетранспортеры.

Сирийский генерал отметил, что большая часть арсенала террористов состоит из оружия, принятого на вооружение странами НАТО. Так, на складах ИГ* нашли 155-миллиметровую британскую гаубицу, изготовленную в 2011 году.

Откуда у ИГ современное оружие НАТО и как они могли его использовать эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов рассказал в эфире радио Sputnik.

* — запрещенная во многих странах террористическая организация, включая Россию и Молдову.