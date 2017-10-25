Святенков: Саакашвили, конечно, не Наполеон, но получил свое "Ватерлоо"

Российский политолог Павел Святенков объяснил в эфире радио Sputnik причины полного провала партии Михаила Саакашвили на местных выборах в Грузии

Партия "Грузинская мечта", которой пять лет назад удалось сместить с позиции правящей политической силы "Единое Национальное движение" Михаила Саакашвили, смогла удержать лидирующие позиции на прошедших в субботу выборах мэров и органов местного самоуправления сакребуло.

В результате тотального проигрыша в первом туре выборов партия Саакашвили приняла решение отказываться от участив во втором туре выборов мэров в Кутаиси и Мартвили.

Объясняя в эфире радио Sputnik поражение "Единого Национального движения", политолог Павел Святенков напомнил, что Саакашвили некогда пользовался поддержкой грузинского народа, поскольку ему удалось навести порядок в госапарате. Однако последовавшие после этого обвинения в том, что Саакашвили развязал пытки в тюрьмах, а также начатая им война против России значительно повлияли на рейтинги политика, которые пошли на спад.

"Любой "Наполеон" воспринимается как Наполеон, пока он одерживает победы. Но как только он получает свое Ватерлоо, популярность его заканчивается. Это и произошло с Саакашвили", — отметил эксперт.

О причинах провала партии Михаила Саакашвили на местных выборах в Грузии рассказал в эфире радио Sputnik российский политолог Павел Святенков.