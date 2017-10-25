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Григорий Новак
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Новак: на референдуме Киртоакэ будет отправлен в политический нокдаун

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Депутат парламента Григорий Новак в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, состоится ли референдум по вопросу отставки столичного градоначальника, либо его результаты могут оказаться провальными

В начале октября члены Центральной избирательной комиссии Молдовы утвердили дату проведения плебисцита по вопросу отставки столичного градоначальника Дорина Киртоакэ на 19 ноября 2017 года.

Согласно местному законодательству, на референдуме по отзыву примара есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку, должно быть не меньше числа голосов, поддержавших на выборах избрание градоначальника. В 2015 году за Киртоакэ проголосовали 163 тысячи 570 жителей муниципия.

Состоится ли референдум по вопросу отставки мэра Кишинева, либо его результаты могут оказаться провальными?

Ответ на этот вопрос корреспонденту студии Sputnik Молдова Андрею Петрику дал депутат парламента Григорий Новак. 

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Теги:
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