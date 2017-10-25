Мидриган: молдавские заключенные и дальше будут подвергаться избиениям

В сети появилось видео, на котором, по утверждениям его авторов, в одном из столичных пенитенциаров происходит избиение сокамерниками Андрея Брэгуцэ, впоследствии погибшего от полученных травм.

Между тем, по словам родственников тех, кто содержится в молдавских тюрьмах, многие из них продолжают подвергаться систематическим избиениям. Однако, это не находит такой широкой огласки, как в случае с погибшим в неволе Брэгуцэ.

Полицейские арестованы по делу о смерти в камере Андрея Брэгуцэ>>>

Кто систематически избивает молдавских заключенных, и удастся ли хоть немного приблизить условия содержания тех, кто сидит за решеткой, к цивилизованным европейским нормам?

Ответ корреспонденту радиостудии Sputnik Молдова дал юрист, адвокат Павел Мидриган.