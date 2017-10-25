Сачков: наказать лиц, разработавших вирус "Bad Rabbit", возможно

Удастся ли найти и наказать виновных в массированной хакерской атаке, поразившей сайты крупнейших ведомств и компаний России и Украины

Вирус-шифровальщик "Bad Rabbit" в минувший вторник атаковал российские СМИ и компании на Украине. В частности, среди жертв хакеров оказался ряд российских СМИ. Пострадали также ресурсы Одесского аэропорта, Киевского метрополитена и Министерства инфраструктуры Украины.

Компания "Group-IB", занимающаяся расследованиями киберпреступлений, определила доменное имя, откуда началось распространение вируса-шифровальщика. Оказалось, что IP-адрес домена, раздававшего вирусы, связан с пятью ресурсами, на владельцев которых зарегистрированы множество других сайтов.

О результатах расследования в эфире радио Sputnik рассказал генеральный директор компании "Group-IB" Илья Сачков.