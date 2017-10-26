Михайлов: Трамп подорвал авторитет традиционных СМИ

Американцы изменили свое мнение о СМИ — 59% респондентов в США считают, что СМИ отражают мнения политиков и промышленников. По сравнению с 2015 годом их доля выросла на 6% (с 53% до 59%).

© Sputnik/ Максим Блинов Более половины американцев не доверяют своим СМИ

Самый большой раскол наблюдается между республиканцами и демократами: так, среди демократов чуть менее половины (44%) не доверяют СМИ, в то время как среди республиканцев доля верящих в предвзятость СМИ составляет 78%. Закономерно, что среди голосовавших за Клинтон всего 38% не доверяют СМИ, а среди приверженцев Трампа — таких почти в два раза больше (75%).

Опрос в 2017 был проведен для Sputnik News старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop с 20 по 27 сентября 2017 года в США. В опросе приняли участие 802 респондента в возрасте старше 18 лет из США.

Итоги социологического опроса в эфире радиостудии Sputnik Молдова комментирует старший научный сотрудник центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Сергей Михайлов.