Виктор Жук: власти конфликтуют, работая на публику

По словам собеседника, конфликт в верхних эшелонах власти, свидетелями которого мы стали, связан не только с нежеланием ветвей власти сотрудничать, но и с предстоящими парламентскими выборами.
"Они работают на электорат, держа в уме будущие парламентские выборы", — отметил Виктор Жук.
Политолог отметил, что, ввязываясь в рассчитанные на электорат баталии, президент, правительство и парламент руководствуются лишь принципом разделения властей, забывая о другом положении Конституции, которое указывает на необходимость сотрудничества между ними.
В итоге, говорит Виктор Жук, проигрывают и те, и другие, но главное — общество.
Своим мнением о политической конкуренции в Молдове поделился в эфире радиостудии замдиректора Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы Виктор Жук.