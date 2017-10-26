Виктор Жук: власти конфликтуют, работая на публику

Политолог Виктор Жук прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова противостояние между президентом и правительством в связи с назначением министра обороны республики

По словам собеседника, конфликт в верхних эшелонах власти, свидетелями которого мы стали, связан не только с нежеланием ветвей власти сотрудничать, но и с предстоящими парламентскими выборами.

"Они работают на электорат, держа в уме будущие парламентские выборы", — отметил Виктор Жук.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Схватка за Минобороны Молдовы: чего ждать от нового министра

Политолог отметил, что, ввязываясь в рассчитанные на электорат баталии, президент, правительство и парламент руководствуются лишь принципом разделения властей, забывая о другом положении Конституции, которое указывает на необходимость сотрудничества между ними.

В итоге, говорит Виктор Жук, проигрывают и те, и другие, но главное — общество.

Своим мнением о политической конкуренции в Молдове поделился в эфире радиостудии замдиректора Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы Виктор Жук.