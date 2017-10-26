Брутер: население США понимает, что СМИ - это бизнес и ничего личного

Политолог Владимир Брутер прокомментировал итоги опроса "Sputnik.Мнения", который показал, что почти 60% американцев не доверяют ведущим СМИ своей страны

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По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного для Sputnik News старейшей во Франции компанией, занимающейся социологическими опросами, IFop, 59% американцев считают, что СМИ в США выражают не свое мнение, а мнение политиков и предпринимателей. И только 27% опрошенных назвали прессу "в целом беспристрастной".

Более всего не доверяют СМИ республиканцы (78%), среди демократов таковых чуть менее половины (44%).

Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе на радио Sputnik отметил, что западные СМИ изначально не отвечали принципу объективности.

По его мнению, американцы понимают, что СМИ в стране, где все продается за деньги, тоже продаются. "Ничего личного, это бизнес", — говорит он.

При этом, как считает политолог, американские власти вряд ли беспокоит недоверие простых американцев к ведущим СМИ страны. Это связано, считает политический эксперт, с отсутствием качественной альтернативы, поэтому население "будет есть то, что ему дают".

По словам Брутера, западные СМИ изначально не отвечают принципу объективности, они отвечают принципу выгодности. В западном обществе все построено на том, чтобы приносить выгоду, и СМИ не являются исключением.

Мнение: "американские СМИ получили по заслугам">>>

Полную версию беседы с политическим экспертом Владимиром Брутером слушайте на радиостудии Sputnik Молдова.