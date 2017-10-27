Озеров: безопасность на ЧМ по футболу будет обеспечена

Член комиссии по подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу Виктор Озеров рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности на мировом первенстве 2018 года

По его словам, на Россию сразу после получения права на проведение мундиаля, начали оказывать давление, обвиняя страну в том, что она не сможет гарантировать защиту как участников чемпионата, так и болельщиков.

Однако, как подчеркнул Озеров, зимняя Олимпиада в Сочи, универсиада в Казани, Кубок конфедераций и, наконец, Всемирный международный фестиваль молодежи в Сочи доказали готовность России к обеспечению безопасности на крупных мероприятиях.

Тестом для организаторов стал и прошедший в России Кубок федераций, когда были отработаны меры, позволившие обезопасить стадионы и окружающие зоны во время футбольных матчей.

В то же время Озеров добавил, что требуют дальнейшей проработки транспортные вопросы, проблемы безопасности в местах проживания и на тренировочных базах, где будут размещены команды. Эти работы будут продолжаться, подчеркнул Виктор Озеров в ходе пресс-конференции, которая была организована МИА "Россия сегодня" и посвящена теме подготовки к ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи главного футбольного турнира планеты примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.