Делягин: Меня назвали угрозой нацбезопасности Молдовы

В свою очередь, начальник Пограничной полиции Молдовы Фредолин Лекарь сообщил для СМИ, что все процедуры были осуществлены в рамках действующего законодательства, а детали случившегося будут предоставлены позже.
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Корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил поинтересоваться у самого виновника инцидента Михаила Делягина: как аргументировали представители молдавской власти недопуск российского эксперта на территорию республики?
Комментарий Михаила Делягина по случившемуся инциденту прозвучал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.