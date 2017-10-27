Делягин: Меня назвали угрозой нацбезопасности Молдовы

Известного российского экономического аналитика Михаила Делягина не пустили в Молдову, депортировав его из страны в Международном аэропорту Кишинева

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Бордюгов: 100 лет революции в России – время для переосмысления

Известного российского экономического эксперта, политического аналитика Михаила Делягина депортировали из Молдовы. Эксперт прилетел в Кишинев для участия в конференции Партии Европейских Левых, приуроченной к 100-летию Октябрьской революции в России.

В свою очередь, начальник Пограничной полиции Молдовы Фредолин Лекарь сообщил для СМИ, что все процедуры были осуществлены в рамках действующего законодательства, а детали случившегося будут предоставлены позже.

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Корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил поинтересоваться у самого виновника инцидента Михаила Делягина: как аргументировали представители молдавской власти недопуск российского эксперта на территорию республики?

Комментарий Михаила Делягина по случившемуся инциденту прозвучал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.