Ляху: спецслужбы не заинтересованы в "прослушке" рядовых граждан

Число прослушиваемых телефонных переговоров граждан нашей страны выросло в 4 раза. По оценкам экспертов Центра юридических ресурсов Молдовы, с 2013 по 2016 годы число прослушиваемых телефонных абонентов в республике составило 12 тысяч.

Корреспондент студии Sputnik Молдова решил выяснить: стоит ли гражданам страны опасаться, что за их откровениями в трубке следит слышащее все ухо сотрудника спецслужб, либо это — стереотип, прочно вошедший в нашу жизнь?

Об этом студии Sputnik Молдова поведал ветеран спецслужб, эксперт по вопросам национальной безопасности Ион Ляху.