Кудинов: перевод часов не повлияет на здоровье человека

В этом году перевод часов на зимнее время произойдет в ночь с субботы на воскресенье, 29 октября. В четыре часа утра стрелки часов надо будет перевести на час назад.

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Споры вокруг влияния на человека перевода часов ведутся давно. Скептики утверждают, что смена времени на "зимнее" или "летнее" приводит к социально обусловленной стресс-реакции как у здоровых, так и у больных людей, повышению общей заболеваемости, увеличению количества ДТП и травм на рабочем месте.

Именно поэтому некоторые страны (среди них — Россия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Китай и Япония) отказались от перевода стрелок часов весной и осенью.

В поддержку перехода на "летнее" и "зимнее" время выступают экономисты, которые утверждают, что таким образом уменьшается доля искусственного освещения, что приводит к экономии до 0,5% общего энергопотребления. А сама идея экономии электроэнергии при помощи управления временем возникла еще в 1908 году у автора декларации независимости США Бенджамина Франклина.

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Врач-сомнолог Павел Кудинов считает, что утверждения о негативном влиянии перевода стрелок часов на человека преувеличены. По его словам, гораздо больший вред нашему организму мы наносим в выходные дни, сбивая режим сна на 4-5 часов.

Очень многие, а особо это касается молодых людей, предвкушая возможность подольше поспать в субботу и воскресенье, уже с пятницы ложатся на 4-5 часов позже, превращая понедельник в "тяжелый день".

Врач говорит, что перевод часов на один час два раза в году — ничто по сравнению с безобразиями, которые мы творим во время выходных, сбивая биологические часы так, что их приходится восстанавливать всю неделю.

Человек дисциплинированный, говорит Павел Кудинов, должен соблюдать гигиену сна и тогда перевод часов пройдет незамеченным. Тем более на "зимнее" время, когда встать можно на час позже. А с учетом того, что сейчас на улице по утрам темно, то это станет хорошим подарком, который с большим удовольствием воспримет наш организм.