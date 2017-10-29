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Иван Забунов
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Забунов: болгары Бессарабии рожали детей, молились Богу и любили Россию

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Ко Дню бессарабских болгар председатель Болгарского общества "Возрождение" Иван Забунов рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о быте переселенцев, которые по призыву российской императрицы Екатерины II приехали покорять целинные земли Бессарабии

29 октября отмечается День бессарабских болгар. В этот день, в 1838 году, был освящен храм Святого Преображения Господня в Болграде, строительство которого было заложено на месте старой церкви после дарования болгарским переселенцам колонистских привилегий. Старшинами 57 болгарских колоний было принято решение "на месте бедного храма, где они получили свою грамоту, выстроить за счет Болгарского народа, в Бессарабии населенного, великолепный собор".

Всего к началу XIX века на территории Валахии, Молдовы и Бессарабии насчитывалось более 400 тысяч болгар.

По словам Ивана Забунова, люди, спасаясь от установившегося в Болгарии Османского ига, грабежей и насилия, вынуждены были искать себе новый дом, которым стала Бессарабия. Выбор в пользу этого незаселенного края был сделан из-за привилегий, гарантированных Екатериной Великой переселенцам. Им обещали земли, свободу вероисповедания, право на торговлю как внутри Бессарабии, так и за ее пределами.

Но, говорит историк, понадобилось семь лет, чтобы бессарабские болгары получили документально подтвержденный статус переселенцев.

О том, что вынудило болгар переселиться на территорию Бессарабии, и чем они здесь занимались председатель Болгарского общества "Возрождение" Иван Забунов рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

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Теги:
болгарское общество, Бессарабия, переселенцы, Иван Забунов



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