Овчаренко: трансгендеры в Европе стали обыденным явлением

Командование бундесвера впервые назначило трансгендера на должность командира батальона. Об этом сообщил один из немецких телеканалов.
Подполковник Анастасия Бифанг утверждает, что всегда ощущала некоторую "неполноценность", однако до 40 лет мирилась с этим. В какой-то момент она решила пройти курс гормональной терапии и сделать несколько операций, и теперь Бифанг считает себя женщиной.
Старший офицер вступила в должность 25 октября. Ей доверили 381-й батальон связи и обеспечения в городе Шторков, личный состав которого насчитывает 750 человек. По словам 43-летней Бифанг, подчиненные спокойно восприняли решение вышестоящего руководства.
Необычный инцидент в немецкой армии в эфире радио Sputnik прокомментировала кандидат психологических наук Лариса Овчаренко.