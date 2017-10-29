Кононов: Земля скоро превратится в курорт

Известный футуролог Александр Кононов в эфире радио Sputnik рассказал о возможных вариантах освоения планет Солнечной системы и превращения Земли в экологически чистую среду обитания

Планируется построить проект Умка у Северного полюса, одновременно предоставляя комфортабельные условия для жизни и отрабатывая технологии, которые будут использоваться при колонизации Луны и Марса — это технологии двойного назначения.

Ученые уверены: космос можно будет осваивать комфортно, что еще в 60-ые годы прошлого столетия казалось невозможным. Более того, по мнению специалистов, вредные производства со временем будут перенесены в космос, а Земля сможет "вздохнуть свободно" и превратится в курорт.

Возможные сценарии освоения космоса и планет Солнечной системы и превращения Земли в экологически чистую среду обитания в эфире радио Sputnik рассмотрел член Ассоциации футурологов, эксперт по безопасности будущего Александр Кононов.