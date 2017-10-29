Шатров: Трамп устроил шоу вокруг убийства Кеннеди

Новая партия документов была обнародована в четверг, 26 октября. Национальный архив опубликовал почти 3000 документов, которые оставались секретными в течение 25 лет. Некоторые бумаги ранее были недоступны вовсе, некоторые публиковались лишь частично. Раскрыть карты решил Конгресс: в 1992 году законодатели постановили, что все данные по делу должны стать достоянием общественности не позднее 26 октября 2017 года.

Президент США Дональд Трамп мог продлить этот срок, но предпочел этого не делать. "Долгожданная публикация материалов по Кеннеди будет уже завтра! Очень занимательно!", — писал он в Twitter накануне.

По мнению российского политолога Игоря Шатрова, Трамп сознательно обратил внимание на эту тему, зная, что среди американцев на нее всегда был спрос. Об убийстве 35-го президента США снято множество художественных и документальных фильмов, написано бесчисленное количество конспирологических историй.

Эта тема стала частью американского мейнстрима, говорит политолог, а подошедший для рассекречивания срок оказался как нельзя кстати, чтобы отвлечь американцев от проблем внутри страны и неопределенности во внешней политике.

О рассекречивании документов, касающихся убийства Джона Кеннеди, Игорь Шатров рассказал в эфире радио Sputnik.