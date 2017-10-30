Киреев: мировая политическая система скоро будет обрушена

Суммируя последние крупнейшие мировые события, как в части политических процессов, так и в части научных достижений, политологи, экономические эксперты и специалисты констатируют некую тупиковую ситуацию, когда наряду с крупными открытиями в области информационных технологий, генной инженерии и космоса, мы наблюдаем социально-экономический ступор, кризис, от которого страдают огромные массы людей, и, к сожалению, контуры выхода из этого тупика не просматриваются.

Между тем, по мнению экспертов, на протяжении истории такие тупики приводили к тому, что сама система мироустройства начинала резко меняться. Обнаруживалось, что где-то внутри самой системы возникал ресурс, который создает прорыв, рождает новую идею, и человечество получает новый импульс для своего развития.

Свой прогноз относительно специфики мирового политического периода грядущих нескольких десятилетий в эфире радио Sputnik Беларусь дал российский политолог, исследователь политических процессов постсоветского пространства, кандидат философских наук Владимир Киреев.