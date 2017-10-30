Козин: блок НАТО виновен за нагнетание ситуации в мире

Североатлантический Альянс должен упрекать в недостаточной транспарентности, прежде всего, себя. Об этом заявил постпред России при НАТО Александр Грушко.

Он напомнил, что военные контакты сторон были прерваны решениями не Москвы, а именно данного военного блока на фоне ситуации вокруг Украины.

Дипломат отметил, что для восстановления взаимодействия и укрепления безопасности в евроатлантическом регионе, необходимы встречные шаги со стороны членов альянса. Политика, нацеленная на сдерживание России, доверию не способствует.

Профессор Академии военных наук России, ведущий эксперт центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин в эфире радио Sputnik прокомментировал односторонние действия Североатлантического альянса и их влияние на ситуацию в мире.