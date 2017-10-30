Уралов: миллиардер Порошенко символизирует нынешнюю политику Украины

О том, почему политический рейтинг Петра Порошенко оставляет желать лучшего, а нападки на него становятся все жестче, в эфире радио Sputnik рассказал российский политолог Семен Уралов

Президент Украины Петр Порошенко снова стал одним из ведущих миллиардеров страны. Об этом стало известно благодаря рейтингу "Топ-100 самых богатых украинцев", который опубликовал один из украинских журналов.

Лидер соседней страны занимает в этом списке пятое место. Сообщается, что только за текущий год президент Украины увеличил капитал на 7 процентов.

Почему Порошенко стал своеобразным символом всей украинской политической системы?

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал российский политолог Семен Уралов.