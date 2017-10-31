Сивков: глава НАТО лжет, чтобы оправдать военное вмешательство в КНДР

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в одном из последних своих интервью заявил, что страны альянса находятся в зоне досягаемости ракет КНДР. В то же время глава Североатлантического альянса не исключил возможности нанесения контрудара в случае внезапной атаки северокорейских военных.
По словам Столтенберга, ряд стран Восточной Европы, в том числе прибалтийские государства, также подвержены опасности возможного ракетного удара северокорейских военных. Между тем, глава НАТО отметил, что военный альянс поддерживает санкции против Северной Кореи и что республику необходимо усадить за стол переговоров.
Ранее СМИ сообщили, что КНДР проводит массовые учебные эвакуации с целью "подготовки к войне".
Долетят ли северокорейские ракеты до восточноевропейских стран, являющихся членами НАТО, и как отреагирует Североатлантический альянс на возможную атаку?
Ответы на эти вопросы в эфире радио Sputnik дал доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук Константин Сивков.