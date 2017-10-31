Руденко: в России снижаются объемы производства вина

Международная организация винограда и вина (OIV) опубликовала рейтинг стран производителей вина по объемам производимой продукции. Молдова расположилась на 20-м месте, Россия — традиционный покупатель молдавского вина — на 12-м.

Вместе с тем, согласно опубликованным данным, производство вина в России несколько лет снижается. Насколько это реально, с чем это связано, смогут ли молдавские производители вина воспользоваться этой ситуацией — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит ведущий российский винный эксперт и критик, член Союза сомелье и экспертов России, основатель и ведущий крупнейшего дегустационного винного клуба Денис Руденко.