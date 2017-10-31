Трещило: в Молдове ожидается ослабление ветра и потепление

Об изменении погоды в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала глава управления метеорологии Государственной гидрометеорологической службы Лидия Трещило

По словам собеседницы, "желто-оранжевый" код метеоопасности будет действовать до конца вторника, 31 октября, после чего ожидается снижение скорости ветра.

Синоптик отметила, что в среду, 1 ноября, прогнозируется порывистый ветер, местами до 15-20 метров в секунду и лишь в первой половине дня.

Снижение скорости ветра будет сопровождаться установлением комфортной температуры, близкой к норме.

В среду ночью температуры будут находиться в пределах +1+7, днем +6+11. В дальнейшие дни ожидается потепление до +9+15.