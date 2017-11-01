Жук: в Молдове власти предпочитают воевать, а не сотрудничать

Стурза рассказал, чем займется на посту главы Минобороны>>>
После церемонии новый министр сказал, что будет добиваться улучшения отношений с международными партнерами и модернизации национальной армии и добавил, что верховным главнокомандующим является народ Молдовы.
Додон: не признаю Стурзу министром обороны>>>
Является ли назначение министра обороны в обход президента уникальным, "чисто молдавским" событием или в мире существуют подобные прецеденты — на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова отвечает политолог Виктор Жук.