Жук: в Молдове власти предпочитают воевать, а не сотрудничать

Политолог говорит о том, существуют ли мировые прецеденты подобные конфликту ветвей власти при назначении министра обороны в Молдове

24 октября Евгений Стурза принес присягу как новый министр обороны в присутствии главы кабмина и председателя парламента, который назначил его министром, временно исполняя обязанности президента страны.

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После церемонии новый министр сказал, что будет добиваться улучшения отношений с международными партнерами и модернизации национальной армии и добавил, что верховным главнокомандующим является народ Молдовы.

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Является ли назначение министра обороны в обход президента уникальным, "чисто молдавским" событием или в мире существуют подобные прецеденты — на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова отвечает политолог Виктор Жук.