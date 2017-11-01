Хлобустов: теракты совершают уже не "отморозки", а обычные люди

Во вторник, 30 октября, на Манхэттене в Нью-Йорке грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус.

Martin Speechley / NYPD via AP Наезд террориста на велосипедистов: репортаж из Нью-Йорка 12

Водитель грузовика был ранен полицейскими. Власти США считают случившееся терактом.

Водителем грузовика оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который прибыл в США в 2010 году. Американские СМИ сообщили, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство".

Кровавый теракт в эфире радио Sputnik комментирует эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб, член общества изучения истории отечественных спецслужб Олег Хлобустов.