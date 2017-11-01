Манастырлы: в парламенте Молдовы есть конституционное большинство

В парламенте достаточно голосов для принятия законопроекта об изменении в Конституции названия государственного языка с "молдавского" на "румынский", считает политолог Сергей Манастырлы

Соответствующий законопроект ранее разработали депутаты от ЛДПМ. Подписи под документом поставили 35 депутатов из 101.

Конституционный суд во вторник, 31 октября, назвал инициативу законной, дав, таким образом, положительное заключение к документу, который предусматривает внесение изменений в ст. 13 Конституции РМ "Государственный язык, функционирование других языков — ред.).

Поправка в Конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов.

По мнению политолога Сергея Манастырлы, в парламенте найдутся голоса (67 депутатов — ред.), необходимые для принятия документа. Более того, эксперт уверен, что после поправок в названии госязыка последуют и другие изменения Конституции. В частности, в основной закон будет внесен пункт об евроинтеграции, как стратегического внешнеполитического направления Молдовы.

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Кто проголосует за изменение Конституции Молдовы и почему вопрос об изменении госязыка поднимается именно сейчас, свое мнение об этом высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Сергей Манастырлы.