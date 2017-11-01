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Сергей Манастырлы
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Манастырлы: в парламенте Молдовы есть конституционное большинство

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В парламенте достаточно голосов для принятия законопроекта об изменении в Конституции названия государственного языка с "молдавского" на "румынский", считает политолог Сергей Манастырлы

Соответствующий законопроект ранее разработали депутаты от ЛДПМ. Подписи под документом поставили 35 депутатов из 101.
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Конституционный суд во вторник, 31 октября, назвал инициативу законной, дав, таким образом, положительное заключение к документу, который предусматривает внесение изменений в ст. 13 Конституции РМ "Государственный язык, функционирование других языков — ред.).

Поправка в Конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов.

По мнению политолога Сергея Манастырлы, в парламенте найдутся голоса (67 депутатов — ред.), необходимые для принятия документа. Более того, эксперт уверен, что после поправок в названии госязыка последуют и другие изменения Конституции. В частности, в основной закон будет внесен пункт об евроинтеграции, как стратегического внешнеполитического направления Молдовы.

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Кто проголосует за изменение Конституции Молдовы и почему вопрос об изменении госязыка поднимается именно сейчас, свое мнение об этом высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Сергей Манастырлы.

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Теги:
язык, статья, Конституция, изменение, Сергей Манастырлы



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