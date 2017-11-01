Мокану: новая перепись выявит качество избирательного процесса в РМ

Глава Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану считает, что новая перепись населения станет работой над ошибками, допущенными в 2014 году

На последнем заседании правительства Молдовы было принято решение о создании Национальной комиссии по переписи населения. Новая структура обеспечит подготовку и проведение в 2020 году переписи населения и жилья, а также общей переписи сельского хозяйства.

По мнению социолога Виктора Мокану, в Молдове необходимо провести новую перепись населения, поскольку в 2014 году национальный опрос был проведен некачественно, из-за чего ученые не могут полагаться на его результаты.

Он отметил, что переписи являются одним из основных источников данных для разработки политик и программ социально-экономического развития государства.

Мокану также подчеркнул, что новая перепись позволит выяснить качество избирательного процесса, поскольку в Молдове в списки избирателей включено больше людей, чем де факто проживает в республике.

О переписи 2020 года и задачах, которые стоят перед новым опросом, Виктор Мокану рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.