Мокану: новая перепись выявит качество избирательного процесса в РМ

По мнению социолога Виктора Мокану, в Молдове необходимо провести новую перепись населения, поскольку в 2014 году национальный опрос был проведен некачественно, из-за чего ученые не могут полагаться на его результаты.
Он отметил, что переписи являются одним из основных источников данных для разработки политик и программ социально-экономического развития государства.
Мокану также подчеркнул, что новая перепись позволит выяснить качество избирательного процесса, поскольку в Молдове в списки избирателей включено больше людей, чем де факто проживает в республике.
О переписи 2020 года и задачах, которые стоят перед новым опросом, Виктор Мокану рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.